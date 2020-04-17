Не связан с коронавирусом: врачи развеяли миф об опасном симптоме

Такой симптом как боль в горле очень редко проявляется при заболевании коронавирусом COVID-19.

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Как пишет BGR, наиболее распространенными симптомами коронавируса являются лихорадка, кашель, одышка и усталость, а также потеря обоняния и вкуса.

При этом исследователи из организации UC San Diego Health обнаружили, что у большинства опрошенных пациентов с COVID-19 не было ангины.

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Так, больные с ОРВИ в 4-5 раз чаще жаловались на боли в горле, чем больные с коронавирусом.

В исследовании приняли участие 1480 пациентов с гриппоподобными симптомами, у которых предполагалось наличие COVID-19. Из них только у 102 человек была обнаружена ангина.

Как сообщал OBOZREVATEL, узнать о заражении коронавирусом можно по трем первым признакам, которые обычно заметны у больного.