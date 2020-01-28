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/ Пульмонология

Не посещали Китай: Япония и Германия заявили о новой опасности заражения короновирусом

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В Германии и Японии подтвердились первые случаи заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV , который впервые за пределами Китая передался от одного человека другому.

Отмечается, что заразившиеся люди никогда не посещали Ухань, откуда началось распространение вируса. Об этом сообщает Kyodo News.

Так, первым стал случай с японцем, который работает водителем автобуса и только перевозил туристов из Уханя в японскую префектуру Нара. В частности, дважды возил людей, которые были в эпицентре распространения болезни.

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В Японии и Германии смертельный вирус поразил людей, которые не посещали Китай

В Японии и Германии смертельный вирус поразил людей, которые не посещали Китай

Как сообщил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, сейчас у шести японцев обнаружили коронавирус. И только пятеро из них посещали Китай.

Со своей стороны в Германии представитель Минздрава федеральной земли Бавария Андреас Цапф заявил, что у них тоже стало известно о случае заражения китайским вирусом среди жителей страны.

По его словам, 33-летний сотрудник одной из фирм заразился инфекцией на рабочем семинаре, в котором принимала участие китаянка.

"Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого больной сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита", – добавил Цапф.

Диагностика подтвердила, что мужчина заражен новым коронавирусом. И хотя сейчас он чувствует себя нормально, его все равно отправили в больницу под наблюдение врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, запорожец Владислав Шкроботько показал и рассказал, какая обстановка царит сейчас в Китае из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV и как люди живут в условиях эпидемии.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Япония
Теги
болезнь вирус
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