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/ Пульмонология

"Не опаснее гриппа!" Иммунолог раскрыл неожиданную правду о коронавирусе

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Коронавирус "COVID-2019", вспышка которого возникла в Китае, не такой опасный, как корь или грипп, которые есть в Украине.

Об этом рассказал детский иммунолог Степан Бегларян, передает "ГОРДОН". По его словам, нельзя говорить, что от вернувшихся из Китая вся Украина заразится коронавирусом, поскольку там их держали в карантинной зоне и обследовали медики. Более того, на борт пустили только тех, кто не имел признаков заболевания.

"Надеюсь, что люди не смогут выйти из места обсервации. Их нахождения там в отведенный период времени – вполне достаточно. Полностью исключать вариант, что короновирус как-то проникнет в Украину, тоже нельзя. Теоретически у нас, как и в любой другой стране мира, все может произойти. Хотя учитывая, что поток туристов из азиатского региона у нас меньше, то вероятность заражения наших граждан ниже, чем, например, в Великобритании", – отметил Бегларян.

"Не опаснее гриппа!" Иммунолог раскрыл неожиданную правду о коронавирусе

Он подчеркнул, что у гриппа более высокий процент летальных исходов, чем у коронавируса. Вместе с тем, симптомы у этих двух заболеваний похожи, поэтому профилактика коронавируса такая же, как и в случае с гриппом.

"Заболевшему нужно избегать контакта с другими людьми – если, конечно, он думает не только о себе. Среди симптомов высокая температура, кашель и в некоторых случаях при осложнениях – пневмония. Распространяется вирус воздушно-капельным путем. Если в каком-то помещении есть вентиляция, которая вытягивает воздух на улицу, это неплохо – там вирус долго не проживет. Проветривание помещения снижает риск заражения. Риск заразиться на улице низкий", – сказал он.

Он подчеркнул, что для Украины сейчас опаснее грипп.

"В группе риска люди старше 65 лет и дети младше пяти лет, люди с хроническими заболеваниями. У гриппа более высокий процент летальных исходов. При этом все боятся коронавируса, потому что о нем рассказывают СМИ", – резюмировал Бегларян.

Отметим, что вспышка коронавируса Covid-19 в Китае, по состоянию на 19 февраля, забрала жизни более 2000 человек, зараженных – более 75 000 человек. Предполагается, что пик эпидемии придется на конец февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет, который доставил эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Ухань в Украину, после "приключений" в воздушном пространстве нашей страны успешно приземлился в Харькове.

Украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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