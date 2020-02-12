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/ Пульмонология

Не хватает масок и продуктов: украинцы в Ухане рассказали о сложной жизни на карантине

1.4т
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Украинцы, которые находятся в городе Ухань, где бурлит вспышка смертельного коронавируса, вынуждены ежедневно подвергать опасности, поскольку их эвакуация в Украину до сих пор не состоялась.

Как рассказали парни, которые приехали в Китай работать тренерами, они мечтают об эвакуации, однако рейс домой постоянно срывается, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Они рассказали, что вынуждены идти за продуктами, а это значит в очередной раз подвергать себя опасности подхватить коронавирус. А для того, чтобы выйти из дома нужно заполнять отчетность.

Не хватает масок и продуктов: украинцы в Ухане рассказали о сложной жизни на карантине
Не хватает масок и продуктов: украинцы в Ухане рассказали о сложной жизни на карантине

Во многих магазинах, по их словам, пусто. Продукты порой просто раздают на улицах.

Вместе с тем украинская модель Александра Волкова, которая работает в Китае, рассказала, что просит правительство вывезти ее и, отметила, что готова к любому карантину.

"Не знаете, где нас разместить, та хотя бы в пещере. Безразлично", – сказала девушка.

Не хватает масок и продуктов: украинцы в Ухане рассказали о сложной жизни на карантине

Между тем, по данным агентства Франс-Пресс, медики в Ухане – на грани истощения. Работают практически круглосуточно, одноразовых масок и костюмов не хватает. Журналистам некоторые медики признаются, вынуждены даже одевать подгузники, чтобы лишний раз не снимать одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Китае от коронавируса умер врач, который первым обнаружил смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не принимала никаких средств.

  • Ученые и эксперты из болезней заявили, что вспышка коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой срок выведет вирус на новый уровень, поскольку он принадлежит к более глобальному вспышки.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Украина, в отличие от других стран, не эвакуирует своих граждан из Уханя? -Ждет, когда Китай декоммунизируют.
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