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/ Пульмонология

Названы три препарата для лечения коронавируса

4.8т
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Стало известно, какие препараты могут помочь в лечение смертельного коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется по миру.

Список обнародовал Минздрав России. При этом уточняется, что эти препараты являются действенными в реабилитации, информации о специфическом лечении недуга пока нет.

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Все три препарата можно достать в Украине, однако стоят они немалых денег. В список попали "Рибавирин", "Бетаферон" или другие аналоги рекомбинантного интерферона бета-1b. Действующее вещество лопинавир или ритонавир, например "Норвир".

Рибавирин в аптеках Украины стоит до 185 грн, интерферон до 6 тысяч грн, а "Норвир" и аналоги – от 7 до 31 тыс грн.

Пока же препарат для лечения смертельного коронавируса предположительно разработали в Уханьском институте вирусологии. Он работает на клеточном уровне, но пока лишь проходит тестирование.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 30 января в Китае резко возросло количество погибших из-за коронавируса 2019-nCoV. Число жертв рекордно увеличилось на 43 человека, всего погибших по состоянию на утро 31 января – 213 человек.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Минздрав Россисси... дальше можно не читать! Помойка обозвская, еще долго будешь сюда тянуть всякие вуликие помои? От вас же была новость неделю назад, что на Россисси нашли препарат от этой болезни! Так почему они китайцам не скажут про эти целебные препараты? А патаму шо это афно-пропаганда вуличия, которая дальше рассиисси и де.пилоф, которые от них берут новости - не рассчитана!
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