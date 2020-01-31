Названы три препарата для лечения коронавируса

Стало известно, какие препараты могут помочь в лечение смертельного коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется по миру.

Список обнародовал Минздрав России. При этом уточняется, что эти препараты являются действенными в реабилитации, информации о специфическом лечении недуга пока нет.

Все три препарата можно достать в Украине, однако стоят они немалых денег. В список попали "Рибавирин", "Бетаферон" или другие аналоги рекомбинантного интерферона бета-1b. Действующее вещество лопинавир или ритонавир, например "Норвир".

Рибавирин в аптеках Украины стоит до 185 грн, интерферон до 6 тысяч грн, а "Норвир" и аналоги – от 7 до 31 тыс грн.

Пока же препарат для лечения смертельного коронавируса предположительно разработали в Уханьском институте вирусологии. Он работает на клеточном уровне, но пока лишь проходит тестирование.

Коронавирус в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 30 января в Китае резко возросло количество погибших из-за коронавируса 2019-nCoV. Число жертв рекордно увеличилось на 43 человека, всего погибших по состоянию на утро 31 января – 213 человек.

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