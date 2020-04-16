Названы признаки начала тяжелой формы COVID-19

Тимур Григоренко Пульмонология 08:27, 16.04.2020 Обновлено: 08:33, 16.04.2020

Высокие показатели С-реактивного белка, D-димера и ферритина в крови указывают на ранние признаки тяжелой формы коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщили американские ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, передает MedRxiv.

Исследователи изучили данные свыше четырех тысяч пациентов с болезнью, половина из которых находилась в больнице. При этом 650 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

СИмптомы COVID-19

После проведенных анализов ученые пришли к выводу, что наличие С-реактивного белка, D-димера и ферритина является признаком тяжелой формы COVID-19.

Кроме того, ученые определили, что у тяжело больных критически снижается уровень кислорода в крови, менее 88%.

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