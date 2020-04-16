Названы признаки начала тяжелой формы COVID-19
Высокие показатели С-реактивного белка, D-димера и ферритина в крови указывают на ранние признаки тяжелой формы коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщили американские ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, передает MedRxiv.
Исследователи изучили данные свыше четырех тысяч пациентов с болезнью, половина из которых находилась в больнице. При этом 650 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
После проведенных анализов ученые пришли к выводу, что наличие С-реактивного белка, D-димера и ферритина является признаком тяжелой формы COVID-19.
Кроме того, ученые определили, что у тяжело больных критически снижается уровень кислорода в крови, менее 88%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Медики обнаружили, что симптомом коронавируса являются также болезненные проявления на коже.
Синяки и раны на ногах могут быть одним из симптомов COVID-19.
Также ранее названы симптомы коронавируса у детей.