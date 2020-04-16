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/ Пульмонология

Названы признаки начала тяжелой формы COVID-19

1.5т
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Высокие показатели С-реактивного белка, D-димера и ферритина в крови указывают на ранние признаки тяжелой формы коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщили американские ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, передает MedRxiv.

Исследователи изучили данные свыше четырех тысяч пациентов с болезнью, половина из которых находилась в больнице. При этом 650 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

СИмптомы COVID-19

СИмптомы COVID-19

После проведенных анализов ученые пришли к выводу, что наличие С-реактивного белка, D-димера и ферритина является признаком тяжелой формы COVID-19.

Кроме того, ученые определили, что у тяжело больных критически снижается уровень кислорода в крови, менее 88%.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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