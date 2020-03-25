Названы пациенты, которым особенно важно соблюдать карантин

В большинстве стран объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Так, людей призывают не покидать своих жилищ без особой необходимости и избегать контактов с посторонними на период действия ограничительных мер.

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Однако есть дополнительные рекомендации для пациентов, входящих в группу особого риска коронавирусной инфекции, оставаться дома в течение следующих 12 недель, несмотря на срок введения общих противоэпидемических мер.

"Пациентам наибольшего риска рекомендуют оставаться дома течение следующих 12 недель - такие персонифицированные письма от службы общественного здоровья Великобритании скоро получат 1,5 миллиона пациентов с наиболее тяжелыми хроническими заболеваниями", – сообщила доктор медицинских наук, кардиолог Екатерина Амосова в себя в Facebook, призвав украинцев также прислушаться к данной рекомендации.

Так, в эту группу риска входят пациенты:

– после пересадки органов;

– с онкологическими заболеваниями в условиях получение химио- и лучевой терапии в связи с раком легких, с лейкемией, лимфомой, миеломой в любой фазе лечения, при получении иммунотерапии антителами, лечении ингибиторами протеинкиназы или PARP, после пересадки костного мозга или стволовых клеток <6 мес и лечения иммуносупрессантами;

– с тяжелыми заболеваниями органов дыхания: муковисцидозом, тяжелой бронхиальной астмой, тяжелым хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ);

– с тяжелыми орфанными заболеваниями;

– беременные с тяжелыми хроническими и врожденными заболеваниями сердца.

Также Амосова уточнила, что члены их семей могут выходить из дома, но придерживаться общих правил социального дистанцирования (расстояние 2 м, не собираться в группы, максимально ограничить контакты). Дома они должны тщательно мыть руки с мылом сразу после прихода с улицы и в течение дня, постоянно протирать поверхности во всех местах общего пользования.

"Тактика защиты уязвимых пациентов в пределах дома предусматривает пребывание преимущественно в отдельных комнатах, постоянное проветривание, ограничение нахождения в одних помещениях с соседями, оптимально - на расстоянии 2 метра, пользование отдельными полотенцами и посудой, – добавила эксперт. – Предлагаю вам, как пациентам, членам их семей, так и врачам первичного звена и узким специалистам, а также волонтерам, прислушиваться к этим рекомендациям".

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