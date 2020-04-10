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/ Пульмонология

Названы опасные последствия коронавируса

7.2т
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Коронавирус сильно влияет на работу головного мозга и иммунной системы, а также может привести к инсультам и инфарктам у пожилых людей.

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Об этом предупредил ученый-вирусолог Российской Академии наук Феликс Ершов, передает "Вечерняя Москва".

Как выяснили ученые, коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, может приводить к отмиранию целых участков головного мозга. По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.

Названы опасные последствия коронавируса

Названы опасные последствия коронавируса

vestnik.in.ua

Болезнь способна подавлять иммунную систему, в связи с чем развиваются вторичные иммунодефициты.

Часто в группу риска при такой патологии попадают люди пожилого возраста. Дети и молодежь меньше подвержены осложнениям. У пожилых же людей может возникать такие патологии как инсульт и инфаркт, а также сопутствующие болезни, например, бронхит или менингит.

Вирусолог также отметил, что, как правило, основной причиной смертности от коронавируса является не он сам, а патология.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США врачи обнаружили, что в отдельных случаях заражения коронавирусом наблюдается нарушение работы мозга, спутанность сознания, судороги и инсульты.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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