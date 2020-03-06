5 методов профилактики коронавируса, которые не работают

С каждым сообщением о новом случае инфицирования коронавирусом COVID-19 появляется все большее желание предпринять максимум мер для предотвращения заражения. И поскольку спрос порождает предложение, на просторах интернета появляется все больше рекомендаций по профилактике, которые на самом деле являются как минимум неэффективными.

В частности, тогда как ВОЗ настоятельно рекомендует для снижения рисков заражения тщательно соблюдать личную гигиену, избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ и отказаться от посещения людных мест, с различных источников сыплются советы пить горячую воду, есть мороженное и даже употреблять алкоголь.

MedOboz подготовил для вас список самых популярных рекомендаций по защите, в которые не нужно верить.

Не стоит верить всему, что вам советуют Страна

Есть и пить холодные продукты и напитки

Эффективность этого метода обоснована тем, что коронавирус "боится" холода, и употребление холодных продуктов поможет уничтожить его еще на подступах.

Однако в ВОЗ отмечают, что оснований полагать, что новый коронавирус (или другие вирусы) нейтрализуется в холодной среде, нет.

При этом эксперты подчеркивают, что нормальная температура человеческого тела - 36,5-37 градусов, и остается такой независимо от внешних факторов. К тому же, пища и напитки, которые мы употребляем (даже холодные), очень быстро нагреваются до той же температуры.

Пить горячую воду и принимать горячую ванну

Авторы этого совета заявляют, что вирус боится высоких температур и погибают уже при температуре порядка 30 градусов.

Но опять же, температура тела человека составляется 36,5-37 градусов, при этом вирус вполне комфортно себя в нем чувствует, и выдерживает даже лихорадку, когда показатели подскакивают до 39-40 градусов.

Так что температуры воды, приемлемые для питья и принятия ванны, коронавирус спокойно "переживет", а вот более высокие без последствий уже не выдержит организм.

Пить виски и обрабатывать тело антисептиками

Употребление алкоголя в противостоянии вирусу никак не поможет, а только увеличить риск заражения: спиртное "бьет" по иммунитету, от чего даже маленькая "порция" патогена может стать критичной.

И обработка тела дезинфекторами (с содержанием спирта, хлора и т.д.) также не принесет желаемого результата: с вирусом, попавшим в организм они точно не справятся.

Эффективно обрабатывать антисептиками руки, когда нет возможности их вымыть с мылом под проточной водой – это поможет уничтожить патогены на коже и упредить их перенос на слизистые оболочки.

Ставить прививку от пневмонии

Поскольку коронавирус может спровоцировать развитие тяжелой формы пневмонии, появились слухи о том, что вакцины против пневмонии, такие как пневмококковая вакцина и вакцина против гемофильной инфекции типа B (Hib) наверняка защитят от опасных последствий.

Но эксперты объясняют, что COVID-19 настолько новый и необычный, что ему нужна собственная вакцина, над разработкой которой сейчас активно ведутся работы, а вышеперечисленные, увы, в данном случае не эффективны. Потому уповать на них и пренебрегать стандартными мерами профилактики не стоит.

Есть много чеснока

Рекомендуют для профилактики коронавируса и регулярно в больших количествах есть чеснок. Однако только из этих побуждений налегать на этот продукт не нужно.

Чеснок на самом деле здоровый продукт, обладающий высокими противомикробными свойствами, однако нет никаких данных о том, что он помогает предотвратить заражение вирусами.

К тому же, к употреблению этого овоща есть ряд противопоказаний, с которыми стоит ознакомиться еще до того, как проявятся негативные последствия.

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