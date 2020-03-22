Названы болезни, которые увеличивают риск смерти при коронавирусе

Итальянские медики исследовали болезни, повышающие риск летального исхода при инфицировании коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Данные Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия опубликованы на портале Simit.org.

Getty Images

Особую опасность представляют проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этом случае риск смерти при коронавирусе возрастает на 10,5%.

Также в зоне риска находятся люди, страдающие от диабета (угроза летального исхода выше на 7,3%), с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,5%), с высоким давлением – гипертонией (на 6%), с онкологией (на 5,6%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Германии приблизились к прорыву в изучении коронавируса, который в будущем может позволить остановить его размножение.

Также выяснилось, что средний инкубационный период протекания заболевания коронавирусом у пациента составляет 5,1 дней.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!