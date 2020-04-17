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/ Пульмонология

Названа смертельная для коронавируса температура

12.5т
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Французкие ученые установили, что коронавирус погибает на в течении 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.

Выводы исследователей из университета Экс-Марсель опубликовал портал bioRxiv.

Так, в ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. Оба образца нагрели до 60 градусов, тепло сохраняли в течение часа. Однако вирус, находящийся в нестерильном образце, способности размножаться не потерял.

Названа смертельная для коронавируса температура

Названа смертельная для коронавируса температура

Полностью "отключить" его удалось только после нагрева до 92 градусов Цельсия в течение 15 минут.

Ученые обратили внимание, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов до 60 градусов.

В этой связи биологи предположили, что для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, и выразили надежду, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские врачи заявили, что коронавирус погибает в организме после температуры 38 градусов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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