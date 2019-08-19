Названа опасная причина, вызывающая болезнь легких

Грязный городской воздух может вызвать такие же заболевания легких, как и курение по 20 сигарет в день в течение 29 лет.

Об этом сообщили американские ученые, которые наблюдали за 7071 взрослым в течение 10 лет, передает медицинский журнал JAMA.

Выяснилось, что грязный воздух в городах увеличивает вероятность развития разных типов заболеваний легких, прежде всего эмфиземы. Основным источником загрязнения назвали приземный озон, который полезен в верхних слоях атмосферы, но вреден в нижних.

Исследование установило, что приземный озон является самым опасным загрязнителем и связан со снижением функции легких. Приземный озон образуется, когда ультрафиолетовый свет реагирует с загрязнителями воздуха от использования ископаемого топлива. Причем этот процесс особенно ускоряется в жару.

"Мы были удивлены, увидев, какое сильное влияние загрязнение воздуха оказало на развитие эмфиземы легких. Оно сопоставимо с последствиями от курения сигарет, которое на сегодняшний день считается основной из известных причин эмфиземы", – рассказал доктор Джоэл Кауфман из Университета Вашингтона.

Грязный городской воздух

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