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/ Пульмонология

Названа опасная причина, вызывающая болезнь легких

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Грязный городской воздух может вызвать такие же заболевания легких, как и курение по 20 сигарет в день в течение 29 лет.

Об этом сообщили американские ученые, которые наблюдали за 7071 взрослым в течение 10 лет, передает медицинский журнал JAMA.

Выяснилось, что грязный воздух в городах увеличивает вероятность развития разных типов заболеваний легких, прежде всего эмфиземы. Основным источником загрязнения назвали приземный озон, который полезен в верхних слоях атмосферы, но вреден в нижних.

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Исследование установило, что приземный озон является самым опасным загрязнителем и связан со снижением функции легких. Приземный озон образуется, когда ультрафиолетовый свет реагирует с загрязнителями воздуха от использования ископаемого топлива. Причем этот процесс особенно ускоряется в жару.

"Мы были удивлены, увидев, какое сильное влияние загрязнение воздуха оказало на развитие эмфиземы легких. Оно сопоставимо с последствиями от курения сигарет, которое на сегодняшний день считается основной из известных причин эмфиземы", – рассказал доктор Джоэл Кауфман из Университета Вашингтона.

Грязный городской воздух

Грязный городской воздух

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, как уберечься от рака легких.

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Место
США
Теги
здоровье медицина болезнь
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