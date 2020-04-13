Названа новая дистанция, на которой передается коронавирус

Коронавирус COVID-19 может распространяться на расстояние до 13 футов (4 метра).

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Такой вывод сделали китайские ученые, которые изучили образцы поверхности и воздуха, передает Express.

Исследователи распылили аэрозоль с вирусом, и его концентрация была значительно снижена на расстоянии 4 метров. По их мнению, гравитация планеты влияет на вирус и его распространение. Ученые отметили, что по этой причине вирус переносится людьми на обуви.

Эпидемия COVID-19

"Половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии была положительной. Таким образом, подошвы обуви медицинского персонала могут быть переносчиками вируса", – говорится в исследовании.

В результате ученые призвали увеличить дистанцию между людьми до 4 метров.

Напомним, ранее врач-инфекционист назвал соблюдение безопасного расстояния между людьми в пределах 1,5-2 м более важной мерой профилактики коронавируса, чем запрет на массовые мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 13 апреля коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине.