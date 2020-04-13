Назван витамин, который жизненно необходим при коронавирусе

Нехватка в организме человека витамина D ухудшает состояние при наличии коронавируса COVID-19.

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Исследование ученых показало, что у пожилых людей, принимавших добавки с витамином D, риск развития инфекции снизился на 50%, пишет NewsTalk.

Врачи рекомендовали в тех регионах, где недостаточно солнечного света, дополнительно принимать витамин D.

Эпидемия коронавируса

Этот витамин содержится в яйцах, печени, жирной рыбе (лосось или скумбрия), злаках и молочной продукции.

Отмечается, что в группе риска по дефициту витамина D находятся люди с избыточным весом, низкой физической активностью, пациенты с астмой или хроническими заболеваниями легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, чтобы избежать заражения коронавирусом COVID-19 от продуктов, которые куплены в магазине, нужно соблюдать несколько мер безопасности.

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