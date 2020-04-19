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/ Пульмонология

Назван витамин, который может спасать от коронавируса

1.8т
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Витамин D может способствовать снижению рисков заразиться COVID-19.

Как передает Daily Mail, ученые считают, что прием витамина на 50% снижает угрозу заболеваний грудной клетки.

По словам врачей, у человека в три-четыре раза больше шансов простудиться, если у него дефицит витамина D.

В связи с этим в университете Гранады в Испании в течение 10 недель будет проводиться исследование с участием 200 пациентов с COVID-19. Ученые попытаются выяснить, может ли "солнечный витамин" помочь при лечении.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что к сентябрю этого года они будут иметь по меньшей мере миллион доз вакцины от коронавируса.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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