Назван витамин, который может спасать от коронавируса

Витамин D может способствовать снижению рисков заразиться COVID-19.
Как передает Daily Mail, ученые считают, что прием витамина на 50% снижает угрозу заболеваний грудной клетки.
По словам врачей, у человека в три-четыре раза больше шансов простудиться, если у него дефицит витамина D.
В связи с этим в университете Гранады в Испании в течение 10 недель будет проводиться исследование с участием 200 пациентов с COVID-19. Ученые попытаются выяснить, может ли "солнечный витамин" помочь при лечении.
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Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что к сентябрю этого года они будут иметь по меньшей мере миллион доз вакцины от коронавируса.
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