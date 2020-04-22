Самый вероятный способ заразится коронавирусом – "вдохнуть капли", выделяющиеся при кашле и чихании инфицированного. Передача COVID-19 по воздуху или через касания маловероятна.

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К такому выводу пришли вирусологи из института региона Хайнсберг в Германии, передает "Комсомольская правда". Ученые исследовали способность COVID-19 выживать вне организма носителя. Согласно их выводам, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане.

"Когда мы взяли образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, оказалось невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов", – пояснил руководитель института Хендрика Штреека.

ria.ru

Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, "когда люди долго и близко контактировали".

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании объявили, что начнут испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах уже в четверг, 23 апреля.