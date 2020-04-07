Итальянские медики назвали показателем, предсказывающим смерть от коронавируса, резкое падение уровня тромбоцитов в крови больных.

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Об этом со ссылкой на исследователей из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США пишут "Известия".

Так, в медицинской среде показатель уровня тромбоцитов часто используют в качестве маркера ухудшения состояния больного – на его основании оценивают состояние зараженного и принимают решения, что делать дальше.

Назван предвестник скорой смерти при коронавирусе freepik.com

В Италии проанализировали истории болезни 1779 пациентов, 399 (22,4%) из них находились в тяжелом состоянии. У всех уровень тромбоцитов резко упал перед смертью.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ России Давид Наимзада пояснил, что тромбоциты влияют на сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов. Нарушение этой системы свидетельствует о резком ухудшении работы всего организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили, что у курящих людей COVID-19 проходит в более тяжелых формах, чем у остальных.

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