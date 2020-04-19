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/ Пульмонология

Назван новый редкий симптом коронавируса

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Покраснение глаз у человека может свидетельствовать о заболевании коронавирусом COVID-19.

Как передает Mirror, к такому выводу пришел специалист Йельского университета Винсенте Диаз.

Он отметил, что новый симптом является крайне редким и процент его выявления очень низкий. Поэтому наличие инфекции можно подтвердить лишь в случаи присутствия других ключевых симптомов.

В то же время врач добавил, что покраснение глаз также может свидетельствовать об обычном конъюнктивите.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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