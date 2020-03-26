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/ Пульмонология

Назван новый симптом коронавируса: медики сделали предупреждение

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Медики обнаружили, что еще одним симптомом коронавируса является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

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Свои выводы озвучили офтальмологи в США, пишет издание Bild.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость", — рассказали врачи.

Покраснение глаз назвали новым признаком коронавируса

Покраснение глаз назвали новым признаком коронавируса

Известия

Американские офтальмологи в очередной раз подтвердили, что коронавирус может проникать в организм через глаза, поэтому они рекомендовали защищать не только рот и нос, но и глаза с помощью очков.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", — предупредили специалисты.

Напомним, в список признаков коронавирусной инфекции отнесли кашель, высокая температура, боль (в горле, головная, мышечная). Кроме того, медики уверены, что пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19, что грозит массовым заражением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские медики заявили, что одним из симптомов заражения коронавирусом COVID-19 может стать внезапная потеря обоняния.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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