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/ Пульмонология

Назван новый очаг коронавируса в теле человека: остается надолго

7.3т
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Даже после удаления коронавируса из дыхательных путей человека, инфекция может еще долго сохраняться в глазах.

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К такому выводу пришли ученые, рассмотревшие случаи заражения в Китае и Испании, пишет DailyTimes.

"По мере изучения нового коронавируса мы узнаем о нем все больше. Стало понятно, что он может выжить в глазах даже после удаления из дыхательной системы", – считают авторы исследования.

Назван новый очаг коронавируса в теле человека

Назван новый очаг коронавируса в теле человека

Киров.ру

В пользу такого утверждения ученые привели реальные примеры, где у пациенток после успешного лечения частицы коронавирусной инфекции были обнаружены в глазах. РНК вируса SARS-CoV-2 была выделена в глазных мазках спустя несколько дней после того, как анализы показали ее отсутствие в пробах из носа.

Однако исследователи признали, что свидетельств, подтверждающих свойство коронавирусной инфекции распространяться через глаза, в настоящее время очень мало.

Остается надолго: назван новый очаг коронавируса в теле человека

amunkai.ru

Эксперты пояснили, что это может произойти, если зараженный человек чихает или кашляет рядом со здоровым, и тому капли влаги падают на глаза. Затем вирус перемещается по дыхательным путям в легкие.

Также можно заразиться в том случае, если человек касается загрязненной поверхности, а затем дотрагивается до глаз и трет их.

"Нам еще предстоит узнать о влиянии вируса на глаза, однако некоторые исследования уже показали, что он может вызывать конъюнктивит", – резюмировали в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики обнаружили, что еще одним симптомом коронавируса является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Современные противирусные препараты действуют системно - то есть проникают во все ткани организма... это вам так для образования, что бы всякую чушь не писали.
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