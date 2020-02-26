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/ Пульмонология

Назван наиболее уязвимый к коронавирусу возраст

7.1т
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Китайскому коронавирусу COVID-19 подвержены все возрастные категории, однако риск смерти увеличивается зависимо от того, насколько человек взрослый.

Как сообщает worldometers.info с ссылкой на исследование CCDC Китая, опубликованное 17 февраля, наиболее высокий риск умереть, заразившись коронавирусом имеют люди старше 80 лет (14,8%).

Люди в возрасте от 70-79 лет – 8%, 60-69 лет – 3,6%, 50-59 лет – 1,3%, 40-49 лет – 0,4%, 30-39 лет – 0,2%, 20-29 лет – 0,2% 10-19 лет – 0,2%.

Назван наиболее уязвимый к коронавирусу возраст

Страна

Среди детей до 9 лет смертей от инфицирования COVID-19 зафиксировано небыло.

Кроме того, исследование показало, что мужчины умирают чаще женщин – 2,8% против 1,7%. Также чаще жертвами становятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями.

Напомним,в Китае за сутки (25 февраля) подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 52 человека скончались из-за вызываемого им заболевания.

Как сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР, к 26 февраля вирус выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 25 февраля были обнаружены первые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 в Швейцарии, Румынии, а также на юге Испании – в Каталонии.

В Италии уже семеро людей умерли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в стране коронавирусом инфицированы около 290 человек.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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