Назван микроэлемент, который защитит от пневмонии

Исследователи обнаружили важную связь между потреблением цинка с пищей и защитой от Streptococcus pneumoniae, основной бактериальной причины пневмонии.

Во всем мире почти два миллиарда человек страдают от дефицита цинка, но почему это повышает восприимчивость к бактериальной инфекции, до сих пор не до конца понятно, сообщает Medical Хpress.

Ученые из Мельбурнского университета использовали современные методы визуализации для выявления того, как иммунная система использует цинк в качестве противомикробного средства для защиты во время нападения Streptococcus pneumoniae. В работе, которая была опубликована в PLOS Pathogens, команда сравнивала инфекции у мышей с разным содержанием цинка в рационе. Они обнаружили, что мыши с низким потреблением цинка "сдавались" в три раза быстрее, потому что в их иммунной системе было недостаточно цинка, чтобы иметь возможность справиться с бактерией.

Установлено, что цинк мобилизуется в местах инфекции, где он помогает определенным иммунным клеткам убивать Streptococcus pneumoniae. Также результаты показали, что специфические иммунные клетки человека могут использовать цинк для усиления уничтожения данного инвазирующего штамма возбудителя пневмонии.

Биоизображение легких мыши при инфекции Streptococcus pneumoniae medicalxpress.com

Ежегодно от пневмонии умирает более миллиона человек, причем наибольшее бремя для здоровья приходится на страны, где дефицит цинка часто остается серьезной социальной проблемой.

Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, которая поражает легкие. Легкие состоят из альвеол, которые при дыхании у здорового человека наполняются воздухом. При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода.

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По данным ВОЗ, пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей во всем мире. В 2017 году от пневмонии умерли 808 694 ребенка в возрасте до 5 лет, что составляет 15% всех случаев детских смертей в этом возрасте во всем мире. Заболевание можно предупредить с помощью простых мер, оно поддается лечению простыми недорогостоящими препаратами при надлежащем уходе.

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