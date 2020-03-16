Декасан от Юрияфарм: эффективен при коронавирусе?

Пока ведущие ученые со всего мира бьются над созданием эффективного лекарства и вакцины против ранее неизвестного коронавируса COVID-19 (на минуточку, вирус был выявлен только в декабре, то есть, о нем узнали чуть более четырех месяцев назад, а "познакомились" с его особенностями и того позже – это важно!), и пока открыто заявляют, что на исследования уйдет не менее года, украинская фармкомпания "Юрияфарм" уже заявила, что ДАВНО создала препарат-антисептик, эффективный в профилактике сей новоявленной напасти.

Имя этому чуду медицинского прорыва – декаметоксин, более известный в народе как Декасан.

Чудо-препарат 1 Социальная аптека

Так, в экстренном письме, кстати, утвержденному ученым советом Национального института фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского НАМН Украины на внеочередном заседании от 6 марта лечебно-профилактическим учреждениям предложено в практике профилактики коронавирусной инфекции применять антисептик декаметоксин.

"Важная роль в развитии инфекции нижних дыхательных путей (ИНДШ) принадлежит респираторным вирусам, среди которых значительное место занимают коронавирусы (CoV). По нашим наблюдениям в 2014-2019 в Украине эти возбудители встречались у 8% взрослых и 28% детей больных ИНДШ. В связи с тем, что в последнее время во всем мире наблюдается увеличение количества инфицированных и умерших от коронавируса лиц, ВОЗ была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в результате распространения COVID-19, вызванной SARS-CoV-2. В условиях отсутствия вакцинных препаратов против этой инфекции и ограниченного арсенала противовирусных средств с доказанной клинической эффективностью, вопросы профилактики приобретают особое значения", – вот так трогательно и внушительно начинается "многообещающее" письмо-рекомендация.

Далее авторы заявляют, что проверили эффективность препарата на различных коронавирусах и не обнаружили устойчивых к нему штаммов. В частности, объясняется, что декаметоксин "способен влиять ЦПМ микроорганизмов и делает их неспособными концентрироваться на клетках организма человека".

Так, воодушевившись своими собственными заявлениями, авторы предлагают декаметоксином и руки мыть, и горло полоскать, и в глаза его закапывать, и даже заливать в небулайзеры для профилактических ингаляций. То есть, залиться им "по всем фронтам", и жить-не тужить в условиях мировой пандемии.

Эх, где ж ты была раньше со своими гениальными идеями, "Юрияфарм"? (Сарказм) На самом деле, ну не хорошо так широко "растопыривать карман" в тот момент, когда люди готовы поверить во что угодно (в том числе и в такие "убедительные" рекомендации), лишь бы уберечься от неизведанной болезни.

Известный педиатр Анна Горбань написала о соответствующем письме у себя в Facebook: "Если это не фейк, то мне уже стыдно". А комментаторы публикации были еще менее сдержанными.

Пост Анны Горбань

Комментарии к посту Анны Горбань

Комментарии к посту Анны Горбань

Комментарии к посту Анны Горбань

P.S. Дорогие читатели, слушайте рекомендации ВОЗ и опытных врачей – не существует специфическим мер профилактики коронавируса. Пока не существует. Совсем. Есть только общие – мойте руки, проветривайте квартиры, делайте влажную уборку и не посещайте людные места. А, и еще – хорошо кушайте и много спите: это укрепляет ваш иммунитет - единственный верный защитник от любого вируса. А мошенников и шарлатанов, желающих нажиться на ажиотаже, не нужно слушать. Уж поверьте, когда что-то эффективное действительно создадут, новость об этом прогремит во всем мире, а не только тихо и гордо проскулит в одной только Украине.

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