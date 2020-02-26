"Народ сметает еду, готовясь к блокаде": в Италии началась паника по поводу коронавируса

Новый китайский коронавирус COVID-19 добрался и до Италии. За последнюю неделю в стране началась настоящая паника, поскольку количество пациентов стремительно увеличивается.
На сегодняшний день, согласно данным Министерства здравоохранения страны, заражены 322 пациента, 10 заболевших скончались, и один инфицированный выздоровел.
Немного хронологии. По данным итальянского Минздрава, 30 января приказом министра здравоохранения были отменены все рейсы в Китай и из Китая сроком на 90 дней. 31 января правительство страны объявило чрезвычайное положение, выделило средства и назначило начальника гражданской защиты Анджело Боррелли специальным комиссаром по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, совет министров принял декрет-закон о мерах по запрету доступа и выезда в муниципалитетах, где имеются вспышки или хотя бы один случай инфицирования COVID-19, а также по приостановлению демонстраций и событий в этих регионах.
"Посмотрев новости, сметают продукты"
Правительство утверждает, что ситуация под контролем и принимаются все возможные превентивные меры, но среди жителей страны вспыхивает настоящая паника.
"Чума! Спасайся кто может!!! В супермаркетах народ сметает еду, готовясь к блокаде (видимо), и скупают все обеззараживающие гели в городе, отменяют путешествия и т.д.", – написала жительница Рима, экскурсовод Екатерина Шкатова у себя в Instagram, призывая прекратить бездумную панику.
"Коронавирус очень похож на грипп. Он таким же путем распространяется, имеет такие же симптомы и также лечится. Единственное, что этот вирус распространяется быстрее обычного. Если от больного обычным гриппом заражаются в среднем 13 человек, от коронавируса – 22", – пишет девушка, напомнив, что каждый год от обычного сезонного гриппа умирает до 650 тысяч человек, при этом паники он не вызывает.
"Знаете, когда мне говорят фразу "Только без паники", я начинаю волноваться в 150 раз сильнее… Без паники... Но паника присутствует и она ощутима…", – поделилась своими переживаниями в посте в Instagram Юлия Пожидаева из Венеции.
"Чертов вирус наводит панику, спасибо СМИ. Показали пустые полки в магазинах в красной зоне (эпицентр, закрытый на карантин) на следующий день все ринулись затариваться. Цепная реакция. На самом деле, проблем с продуктами нет и не будет. Пока закрыты все учебные учреждения во всей северной Италии до 1 марта и отменены все мероприятия. А также закрыты музеи, дискотеки, библиотеки и т.д. Все стали активно мыть и дезинфицировать руки, что не может не радовать! Думаю, все уже изучили эту тему и знают, что смертность от этого вируса ничтожно мала по сравнению с другими заболеваниями", – рассказала о ситуации в Италии в своем Instagram жительница Вероны Валентина Лоруссо.
В Италию туристов не отправляют
Как известно, Италия – одна из наиболее популярных стран среди украинских туристов.
"Сейчас все туроператоры закрывают рейсы в Италию, в частности мы вовсе не направляем туристов в страны, где имеются случаи коронавируса. Тем более, что туристическая страховка не покрывает расходы на лечение на случай заражения", – рассказала MedOboz менеджер одного из киевских турагентств Яна Повелко, добавив, что и спрос на такие направления существенно снизился.
Вместе с тем, под постами инфекциониста Ольги Голубовской в комментариях интересуются по поводу тактики ведения туристов, прибывшими из Италии:
"Надо ли направлять в обсерватор людей, которые возвращаются из Милана? У нас группа туристов возвращается оттуда в пятницу. Их госпитализировать или под честное слово отпускать домой, и только если появится клиника, тогда госпитализировать?", - спросила ее коллега Ольга Мартыненко, на что получила ответ организовать наблюдение и дать под подпись рекомендации.
Комментарий под постом Ольги Голубовской
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