Нам грозит пандемия коронавируса: эксперт сделал заявление

Новый китайский коронавирус вызвал настоящий переполох во всем мире – за два месяца (с момента первого выявления) он унес жизни больше 300 человек и уложил на больничные койки тысячи пациентов.

И хотя новая инфекция полностью не изучена, мировые эксперты по инфекционным заболеваниям уже говорят, что 2019-nCov может привести к пандемии (затяжной эпидемии на двух и более континентах).

Ученые пока не установили, насколько смертоносен новый коронавирус, но появляется все больше подтверждений тому, что он легко передается. Эксперты уже установили, что он распространяется быстрее, чем грипп и его предшественники - коронавирусы SARS и MERS.

Миру грозит пандемия коронавируса ТСН

"Он очень контактогенен и есть высокая вероятность, что коронавирус приведет к пандемии. Насколько катастрофическими будут последствия, пока сложно предположить", - сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи, передает CNN.

По его словам, в некоторых странах последствия пандемии будут более жесткими, чем в других. "Дело в том, что в то время, как более богатые страны могут направлять свои ресурсы на раннее выявление и лечение, страны с хрупкими системами здравоохранения вероятнее всего не смогут предложить такой же уровень медицинской помощи", - отметил ученый.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что врач из Таиланда нашел эффективное лечение коронавируса.

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