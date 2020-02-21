Мать украинской студентки, которую эвакуировали из-за вспышки коронавируса из Китая и привезли на карантин в Новые Санжары, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за ужаса, пережитого ее дочерью и другими пассажирами рейса.

Открытое письмо, адресованное также главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке, оказалось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Прошу вас разобраться в ситуации, которая сложилась вокруг эвакуации наших граждан из Китая и наказать виновных. Обстоятельства эвакуации подвергли опасности жизнь моей дочери в г. Новые Санжари 20.02.2020 года", – написала Юлия Олефир.

Мать эвакуированной украинки обратилась к Зеленскому

Письмо пока не было отправлено представителям власти, однако родные эвакуированных украинцев решили достучаться к ним через СМИ.

"Когда мы давали согласие на эвакуацию, мы не думали, что придётся пройти через такой кошмар. На момент возникновения эпидемии моя дочь являлась студенткой китайского университета в Ухане. Расскажу пошагово, как развивалась ситуация и через что нам пришлось пройти", - сказано в письме.

По словам женщины, подобная вспышка болезни могла произойти в любой стране и сначала ее дочь думала, что все утихнет.

"Но с каждым днем становилось все труднее, количество заболевших росло.Стало проблемно ездить за продуктами. Тяжело описать, как чувствовали себя наши дети. С 9 февраля моя дочь и другие студенты граждане Украины оказались заперты в общежитии университета. Кураторы пошли на это ради блага наших детей. На тот момент вокруг было уже очень много заболевших. Паники не было. Посольство Украины в Китае единственное, наверное, ведомство, которое полностью выполнило свои функции", – поделилась Олефир.

Женщина возмутилась, что еще 26 января с МИД Китая была согласована эвакуация, однако официальный Киев ждал еще целый месяц: "Мы ждали, что о нас вспомнят. Но Киев молчал".

"Я как мама здесь в Украине звонила в МЧС, звонила в МОЗ. Две недели все молчали. Ребенок больше недели жил с чувством постоянного голода. А мы в Украине в страхе, что любой сбой в ее организме может привести к коллапсу. Лекарства все закончились. Она была заперта", – рассказала мать.

При этом в Китае, по ее словам, остались ребята из Украины, которые решили не рисковать. Женщина отметила, что в свете происходящего в Новых Санжарах, возможно, они поступили правильно, однако студенты остались практически без еды.

"Мы согласились на эвакуацию. Дети были готовы лететь домой, не зная, что главный ужас их ждёт впереди. 17 часов полета. 6 часов езды на автобусах. В автобусе раздавали бутерброды, которых на всех не хватило. Затем сама "тёплая" встреча в г. Новые Санжары. На фоне жуткой психологической и физической усталости, чувства голода моего ребенка это было последней каплей. Жизнь моей дочери была в опасности. Разбитые стекла автобусов – доказательство. Слава Богу, что эта озверевшая толпа не бросила гранату вместо камней. Прошу руководство Украины наказать виновных в этом кошмаре", – написала Олефир.

Сама женщина родом из Полтавской области и поведение земляков привело ее в ужас.

"Где был глава Полтавской ОДА? Чем был занят начальник полиции Полтавской области ?Чем был занят мэр Новых Санжар? Почему этот бунт не был разогнан? Я не политик, не знаю всех тонкостей. Но прошу обратить ваше внимание, эти люди не по праву занимают свои должности, раз допустили возможность подвергнуть жизнь моего ребенка и граждан других государств риску", – возмутилась она, отметив, что единственным, кто смог решить ситуацию, стал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Надеюсь, ужас, через который прошли наши дети, не останется безнаказанным. 20.02.2020 Украина еще раз опозорилась в глазах мирового сообщества", – резюмировала мать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Новых Санжарах 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

После прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Директор Департамента коммуникаций МВС Украины Артем Шевченко сообщил, что на массовых акциях протеста в Новых Санжарах присутствовало множество нетрезвых мужчин.

При этом журналист Андрей Цаплиенко нашел доказательства, что людей для протеста привозили на автомобилях из другой области.

Жители Новых Санжар признались, что не имеют ничего против эвакуированных, но боятся за своих детей.

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