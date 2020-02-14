Найдено эффективное лечение коронавируса

Плазма крови выздоровевших от нового коронавируса пациентов поможет спасти тех, кто тяжело переносит заболевание в настоящий момент.
Так, в крови пациентов, которые уже перенесли заболевание и выздоровели, было обнаружено большое количество антител к COVID-19, сообщил на пресс-конференции директор больницы в Ухани Чжан Диню, передает СGTN.
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Фокус
По его словам, первоначальные результаты показали эффективность такого лечения и призвал выздоровевших пациентов сдавать кровь, чтобы помочь другим.
Кроме того, Китайская национальная биотехнологическая группа накануне заявила, что они успешно подготовили специальные препараты иммунной плазмы и будут использовать их для клинического лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.
Там объяснили, что полученные из плазмы препараты содержат частицы инактивированного вируса и прошли соответствующую проверку.
Отмечается, что к настоящему времени более 10 пациентов согласились пройти новую специальную терапию иммунной плазмой, причем их состояние значительно улучшилось уже через 12–24 часов после ее введения.
В заявлении организации сказано, что большинство вылеченных пациентов могут продуцировать антитела, способные убить новый вирус. И в настоящее время, когда нет вакцин и специфических терапевтических препаратов, плазменная терапия может значительно снизить смертность критически больных пациентов.
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