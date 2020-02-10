Найдено эффективное лечение китайского коронавируса

Препараты против ВИЧ могут оказаться эффективными против острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом 2019-nСov.

Об этом свидетельствуют результаты молекулярного моделирования со сравнением геномов 2019-nCoV и других вирусов с помощью искусственного интеллекта, сообщает доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова у себя на странице в Facebook.

Для их применения нужно взвесить потенциальные риски и пользу Экономическая правда

"Известно, что 2019-nCoV попадает в эпителиальные клетки альвеол легких путем эндоцитоза после связывания с рецепторами АПФ (АПФ) второго типа (АСЕ2) на их оболочке. Этот процесс регулируется, в том числе, специфическим белком - протеинкиназой-1 (ААК1). Поэтому блокирование этой протеинкиназы может предотвратить попадание вируса внутрь клеток легких", – пишет Амосова.

По ее словам, в медицине уже используются несколько блокаторов ААК1. В частности, противоопухолевые препараты сунитиниб и эрлотиниб, а также препарат против ВИЧ барицитиниб. Известно, что первые два имеют больше серьезных побочных эффектов, чем третий.

Профессор отмечает, что, исходя из данных о достаточности терапевтических доз барицитиниба 2 и 4 мг в день для блокировки ААК1, ученые считают обоснованным проведение качественного клинического исследования эффективности такой терапии у пациентов с респираторным синдромом вследствие 2019- nCoV.

"В редких описаниях лечения пациентов с инфекцией 2019-nCoV я уже встречала информацию об использовании в них анти-ВИЧ препаратов. Такое назначение при отсутствии зарегистрированного показания называется off-label и нередко применяется в медицинской практике. Конечно, в тяжелых случаях и после тщательного взвешивания потенциального "выигрыша" и рисков – и для пациента, и для врача", – добавила эксперт.

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