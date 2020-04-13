Найден препарат, блокирующий размножение коронавируса

В Японии обнаружили, что препарат для лечения ВИЧ-инфекции "Нелфинивир" блокирует размножение коронавируса.

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Исследователи опубликовали предварительный отчет об открытии на медицинском портале bioRxiv.

"Нелфинавир" используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами.

Ученые изучили влияние девяти подобных препаратов на частицы нового коронавируса и нашли закономерность в применении "Нелфинавира" и снижении активности возбудителя COVID-19.

При этом медики акцентировали, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать эффективные противовирусные препараты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польские ученые заявили, что обнаружили вещество, способное снизить активность коронавируса COVID-19 – химическое соединение под названием HTCC.

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