Найден переносчик коронавируса между человеком и животным: это не змея

Панголины оказались промежуточными животными-переносчиками коронавируса COVID-19 при передаче от летучих мышей к человеку.

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При этом змей, как переносчиков вируса исключили из этой цепочки, пишет Journal of Proteome Research.

К такому выводу ученые пришли, изучив генома SARS-CoV-2 с использованием современных методов биоинформатики и большего набора данных. Например, был исследован геном вирусов, обнаруженные в легких больных панголинов. В результате анализа было доказан, что вирус человека более напоминает вирус панголина, чем летучей мыши.

Панголин

Ранее в Китае также сообщали, что родственный вирус COVID-19 обнаружили у панголинов, незаконно ввезенных в Китай из Малайзии.

Напомним, что ранее было доказано, что домашние животные – собаки и кошки – не болеют коронавирусом COVID-19, поэтому не могут быть источником этой инфекции для хозяев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае еще в 2018 году хвастались опытами над летучими мышами и исследованиями необычного вируса, найденного в их организме.

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