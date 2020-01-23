Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

"Начинается с насморка": врач сказала, кто рискует умереть от коронавируса

1.2т
Читать материал на украинском

Врач-ревматолог, семейный врач Людмила Смолина рассказала о том, что коронавирус nCoV присутствует в двух подвидах – MERS и SARS, которые различаются по первичным симптомам, но могут приводить к вирусной пневмонии.

При определенных обстоятельствах возможен летальный исход. Об этом она сообщила MedOboz.

Коронавирус присутствует в двух подвидах – MERS и SARS

Коронавирус присутствует в двух подвидах – MERS и SARS

"MERS начинает проявлять себя с кашля, насморка, высокой температуры, потом – воспаление, вирусные пневмонии. SARS начинается с насморка, озноба, высокой температуры и сразу переходит в воспаление легких", – пояснила врач.

Новости
Ели летучих мышей: в Китае озвучили неожиданную версию появления коронавируса

По ее словам, исход заболевания во многом зависит от состояния иммунитета человека. "Мы очень боимся вирусных пневмоний. Они очень тяжело лечатся. Если иммунитет слабый, возможен летальный исход", – заметила она.

В частности, иммунитет может быть ослаблен за счет "иммунодефицитных состояний, хронических заболеваний, сахарного диабета", – пояснила медик.

Несмотря на то, что в настоящее время не изобретена вакцина от коронавируса nCoV, она рассказала, что для борьбы с ним могут применяться традиционные противовирусные препараты. Кроме того, свою роль может сыграть и прививка от любого другого РНК-вируса. "Если человеку была сделана прививка от гриппа, он может быть устойчив и к другим вирусам РНК. Есть вариант, что он не отреагирует на них", – рассказала врач.

Новости
Заказывать с AliExpress опасно? Инфекционист дала пугающий прогноз о коронавирусе

Как писал OBOZREVATEL, власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус 2019-nCoV Эксклюзив
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости