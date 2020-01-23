"Начинается с насморка": врач сказала, кто рискует умереть от коронавируса

Врач-ревматолог, семейный врач Людмила Смолина рассказала о том, что коронавирус nCoV присутствует в двух подвидах – MERS и SARS, которые различаются по первичным симптомам, но могут приводить к вирусной пневмонии.

При определенных обстоятельствах возможен летальный исход. Об этом она сообщила MedOboz.

Коронавирус присутствует в двух подвидах – MERS и SARS

"MERS начинает проявлять себя с кашля, насморка, высокой температуры, потом – воспаление, вирусные пневмонии. SARS начинается с насморка, озноба, высокой температуры и сразу переходит в воспаление легких", – пояснила врач.

По ее словам, исход заболевания во многом зависит от состояния иммунитета человека. "Мы очень боимся вирусных пневмоний. Они очень тяжело лечатся. Если иммунитет слабый, возможен летальный исход", – заметила она.

В частности, иммунитет может быть ослаблен за счет "иммунодефицитных состояний, хронических заболеваний, сахарного диабета", – пояснила медик.

Несмотря на то, что в настоящее время не изобретена вакцина от коронавируса nCoV, она рассказала, что для борьбы с ним могут применяться традиционные противовирусные препараты. Кроме того, свою роль может сыграть и прививка от любого другого РНК-вируса. "Если человеку была сделана прививка от гриппа, он может быть устойчив и к другим вирусам РНК. Есть вариант, что он не отреагирует на них", – рассказала врач.

Как писал OBOZREVATEL, власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

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