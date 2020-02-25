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/ Пульмонология

На Закарпатье заболел мужчина, который контактировал с китайцем

27.3т
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На Закарпатье мужчину с повышенной температурой госпитализировали из-за того, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе (Венгрия).

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники в областной инфекционной больнице. После того, как больной обратился к медикам, в Берегово создали противоэпидемическую комиссии и приняли решение госпитализировать его с использованием спецсредств защиты.

На Закарпатье заболел мужчина, который контактировал с китайцем

На Закарпатье заболел мужчина, который контактировал с китайцем

Mukachevo.net

В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Его проверят на коронавирус.

Также стало известно, что мужчина, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 25 февраля срочно соберется временная противоэпидемическая комиссия областной госадминистрации, чтобы предотвратить занесение Covid-19 в Украине в результате вспышки коронавируса в Италии.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
В срало Украине!
В срало Украине!
В Китае наблюдаем, как развивается эпидемия в условиях мощной борьбы с ней. Теперь, для сравнения, понаблюдаем, как будет развиваться эпидемия в условиях полного отсутствия медицины, порядка, интеллекта и государства.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Заметьте, не там где вой.на, а там где отказываются помогать пострадавшим, в том числе и в во-й-не. Свидомые, отличный повод камнями его забить, ну а потом извиниться, прости мол брат бес по путал. Да и гимн обязательно спеть !
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Украинец в Венгрии работает на китайца... не зря на майдане скакали.
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