На Закарпатье коронавирус заподозрили у туристки из Италии

На Закарпатье украинские пограничники обнаружили женщину, которую заподозрили в заражении смертельным коронавирусом COVID-19.

Женщину остановили на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Она вместе с другими пассажирами возвращалась с Италии, передает УНИАН.

Пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук сообщила, что у женщины с помощью инфракрасного термометра определили повышенную температуру. Позже ее направили на дополнительное обследование.

Эпидемия коронавируса

"Согласно утвержденному алгоритму действий, автобус с больной женщиной и все контактные с ней лица были сразу направлены на безопасное расстояние до прибытия медиков", – сообщила она.

Отмечается, что после обнаружения подозрения на коронавирус, всех 23 пассажиров направили в больницу на обследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердились в Швейцарии, Румынии, Алжире, а также на юге Испании – в Каталонии.

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