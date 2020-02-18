На "Укрпочте" рассказали о защите от коронавируса в посылках

В Украине не дезинфицируют товары, которые поступают на почту из Китая, охваченного коронавирусом COVID-2019. Так, на "Укрпочте" не стали вносить изменения в режим работы и оснащать работников спецсредствами защиты.

Об этом сообщает ТСН. При этом спрос на посылки из Китая среди украинцев не упал, несмотря на слова ученых о том, что вирус может передаваться не только живыми организмами, но и через предметы.

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В Китае специальную обработку проходят многие товары и даже деньги.

"Мы руководствуемся четко рекомендациями ВОЗ, Всемирного почтового союза. Они никаких ограничений в том, как обрабатываются посылки, не вводят", – заявил первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский.

Специалисты Центра общественного здоровья уверяют, что коронавирус живет на поверхностях до 9 дней.

"Вообще средний срок – до 6 дней. Поэтому, если вы получаете посылку с Китая, до этого времени вирус в любом случае потеряет свою заразность", – рассказал специалист отдела инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник.

На Укрпочте не обрабатывают посылки Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

За сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72528 (+1893, положительная динамика).

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