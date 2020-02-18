Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

На "Укрпочте" рассказали о защите от коронавируса в посылках

1.2т
Читать материал на украинском

В Украине не дезинфицируют товары, которые поступают на почту из Китая, охваченного коронавирусом COVID-2019. Так, на "Укрпочте" не стали вносить изменения в режим работы и оснащать работников спецсредствами защиты.

Об этом сообщает ТСН. При этом спрос на посылки из Китая среди украинцев не упал, несмотря на слова ученых о том, что вирус может передаваться не только живыми организмами, но и через предметы.

Новости
В ВОЗ раскрыли неожиданную правду о коронавирусе

В Китае специальную обработку проходят многие товары и даже деньги.

"Мы руководствуемся четко рекомендациями ВОЗ, Всемирного почтового союза. Они никаких ограничений в том, как обрабатываются посылки, не вводят", – заявил первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский.

Специалисты Центра общественного здоровья уверяют, что коронавирус живет на поверхностях до 9 дней.

"Вообще средний срок – до 6 дней. Поэтому, если вы получаете посылку с Китая, до этого времени вирус в любом случае потеряет свою заразность", – рассказал специалист отдела инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник.

На Укрпочте не обрабатывают посылки

На Укрпочте не обрабатывают посылки

Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

За сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72528 (+1893, положительная динамика).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Укрпочта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости