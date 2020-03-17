На какой поверхности коронавирус живет дольше всего: ученые дали ответ

Новый китайский коронавирус COVID-19 дольше всего может жить в том случае, если попадает на пластик, а также на нержавейку. В частности, на поверхностях из этих материалов он способен оставаться активным в течение двух-трех дней после заражения.

Об этом заявила группа ученных из Национального института здоровья США. Результаты их исследования опубликовал журнал Newsweek.

Так, чтобы сравнить "живучесть" коронавирусу с вирусом SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS), для тестирования был взят ряд материалов от картона до меди.

Коронавирус дольше всего живет на пластике

Если на пластике и нержавейке COVID-19 живет дольше всего, что худшим материалом для него оказалась медь. На ее поверхности вирус живет только 4 часа.

А вот на картоне он остается активным до 24 часов. Отмечается, что показатели были примерно одинаковыми для обоих вирусов, которые сравнивали. Исключением же стала именно продолжительность их жизни на картоне.

"Новый коронавирус остается активным на нем значительно дольше, чем возбудитель SARS", – подчеркнули исследователи.

Помимо этого, они проверили, как долго новый коронавирус способен жить в воздухе. В результате тесты показали, что после распыления вместе с частицами влаги он остается активным до трех часов.

"Это объясняет, как массовые собрания людей могут привести к заражению. Врачи обнаруживают следы вируса в верхних и нижних дыхательных путях. Когда пациенты кашляют и чихают, капельки жидкостей попадают в воздух и на поверхности", – утверждают ученые.

При этом издание отмечает, что документ с их исследованием еще не был опубликован и проходит необходимые проверки перед печатью в научных журналах. Со своей стороны авторы надеются, что их выводы помогут выяснить, как коронавирусу удается так быстро распространяться.

Карта распространения COVID-2019 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предположили, что пандемия коронавируса COVID-19 только в Великобритании может продлиться до весны 2021 года, а госпитализированными окажутся 7,9 млн жителей Соединенного Королевства.

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