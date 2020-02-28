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/ Пульмонология

На границе с Украиной задержаны люди с подозрением на коронавирус

4.3т
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На пунктах пропуска через государственную границу Украины во время температурного скрининга в нескольких лиц заподозрили коронавирус COVID-19.

Об этом во время брифинга по ситуации с противодействием распространению китайского вируса сообщил главный санитарно-эпидемиологический врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, эти новые образцы были доставлены поздно вечером 27 февраля.

На границе с Украиной задержаны люди с подозрением на коронавирус

"Вчера доставили поздно вечером новые образцы на исследование. Во время температурного скрининга, который проводится на всех пунктах пропуска через государственную границу Украины, опять же, выявлено людей с подозрением на коронавирусную инфекцию", – сказал Ляшко.

Сейчас показатели проверяют в лаборатории МОЗ. О результатах сообщат после завершения исследовани

"Перевели систему здравоохранения в режим высокой готовности. Мы готовы к встрече коронавируса. Но одновременно принимаем максимум мер, чтобы эта инфекция не проникла на территорию нашей страны", – заверил Ляшко, добавив, что в Украине не подтверждено ни одного случая заражения человека СOVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Беларуси, которая граничит с Украиной, зафиксировали первый случай заражения новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.

  • Всего в мире, согласно статистике на утро 28 февраля, заражены 83 342 человека. Выздоровели уже 36 498. Общее количество погибших – 2858.

  • В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
для заробітчан: як то кажуть і в біді і в родості залишайтеся на місці нє х"р шастать
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