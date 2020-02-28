На пунктах пропуска через государственную границу Украины во время температурного скрининга в нескольких лиц заподозрили коронавирус COVID-19.

Об этом во время брифинга по ситуации с противодействием распространению китайского вируса сообщил главный санитарно-эпидемиологический врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, эти новые образцы были доставлены поздно вечером 27 февраля.

"Вчера доставили поздно вечером новые образцы на исследование. Во время температурного скрининга, который проводится на всех пунктах пропуска через государственную границу Украины, опять же, выявлено людей с подозрением на коронавирусную инфекцию", – сказал Ляшко.

Сейчас показатели проверяют в лаборатории МОЗ. О результатах сообщат после завершения исследовани

"Перевели систему здравоохранения в режим высокой готовности. Мы готовы к встрече коронавируса. Но одновременно принимаем максимум мер, чтобы эта инфекция не проникла на территорию нашей страны", – заверил Ляшко, добавив, что в Украине не подтверждено ни одного случая заражения человека СOVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Беларуси, которая граничит с Украиной, зафиксировали первый случай заражения новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.

Всего в мире, согласно статистике на утро 28 февраля, заражены 83 342 человека. Выздоровели уже 36 498. Общее количество погибших – 2858.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

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