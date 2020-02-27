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/ Пульмонология

На Diamond Princess короновирусом заразились уже 4 украинца

2.5т
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Количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 украинцев на круизном лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает "Гордон". Всего на борту судна находилось 25 граждан Украины. Ранее было известно о двух заболевших украинцах.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сообщили в МИД.

На Diamond Princess резко увеличилось число заразившихся коронавирусом украинцев

Остальные граждане Украины продолжают находиться на борту Diamond Princess. По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, получившие отрицательные – продолжат карантин", – рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее стало известно, что украинцы-члены экипажа Diamond Princess отказались от эвакуации на родину. Так, известно, что 24 гражданина Украины, из которых уже четверо находятся в больнице, не намерены возвращаться домой. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

Отметим, что 24 февраля умер уже четвертый пассажир этого лайнера. Национальность и пол умершего не уточняется. Ему было более 80 лет. Всего на борту судна находится 3500 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что начали выборочное тестирование противовирусного препарата на зараженных смертельным коронавирусом COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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