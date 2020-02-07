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/ Пульмонология

На борту украинцы: на изолированном лайнере в Японии резко возросло количество заражений коронавирусом

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Еще у 41 пассажира круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама на карантине, обнаружили пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на лайнере достигло 61 человека. Среди зараженных, по его данным, 21 гражданин Японии, восемь – США, по пять Австралии и Канады, а также один аргентинец.

Как сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, все вновь зараженные – пассажиры судна, среди них нет членов команды. Это люди в возрасте от 20 до 80 лет.

Украинцев изолировали на лайнере в Японии

Украинцев изолировали на лайнере в Японии

В ближайшее время дополнительно зараженных должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения, расположенные в пяти префектурах центральной части Японии, включая Токио.

Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек – граждане более чем 50 стран. Cреди них 25 украинцев, которые являются членами экипажа.

Напомним, судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус 2019-nCoV из Китая убил уже 638 человек. Также подтверждено 31 472 случая инфицирования смертельным вирусом.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Япония
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Бывших граждан СССР зараза не берет
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