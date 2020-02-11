На борту украинцы: на Diamond Princess пошли на радикальные меры из-за резкой вспышки коронавируса

Власти Японии планируют эвакуировать пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями с лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает Japan Times с ссылкой на собственные источники, эвакуация может начаться утром 11 февраля.

Отмечается, что 80% пассажиров круизного лайнера старше 60 лет. В частности, на лайнере находятся 215 пассажиров в возрасте от 80 лет, а 11 из них старше 90 лет.

Судно задержали 4 февраля в порту Иокогама и на следующий день отправили на карантин. Корабль начал круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел человек, у которого был диагностирован 2019 nCoV.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess смертельным коронавирусом из Китая заразилось уже два украинца. Всего на лайнере обнаружили 135 инфицированных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус 2019-nCoV убил уже 1016 человек. За сутки, с 10 на 11 февраля, зафиксировано 108 новых смертей.

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