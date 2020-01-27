"Мы стоим у последней черты": медсестра из Уханя рассказала правду о коронавирусе

Новый смертельно опасный коронавирус 2019-nCov, впервые выявленный в декабре в китайской Ухани, стремительно "шагает" по миру.

Согласно последним официальным данным, его жертвами стали уже более 80 человек, число зараженных достигло почти 3 тысяч.

Накануне в сети появилось видеобращение медсестры, которая работает в самом эпицентре заражения, в котором она рассказывает о настоящей ситуации с коровирусом. Стоит отметить, что озвученная ею информация существенно отличается от той, что дают официальные источники.

По официальным данным число жертв вируса достигло 80 человек Правда

"Я медсестра из Уханя, я нахожусь в области, зараженной коронавирусом. Я здесь, чтобы рассказать правду… В данный момент в провинции Хубэй до 90 тысяч человек заражены коронавирусом", – сообщила медработник.

Она также пояснила, что, если зараженный пациент не изолирован, он заражает порядка 14 здоровых человек, и каждый из них, в свою очередь, "раздают" вирус такому же количеству людей.

"Я обращаюсь к вам через социальные сети с просьбой пожертвовать нам защитные костюмы, маски и очки. В настоящее время имеющихся ресурсов недостаточно. Все врачи больниц Уханя сейчас на передовой, чтобы остановить коронавирус. Мы все стоим у последней черты", – говорит медсестра.

По ее словам, вирус сейчас находится на пороге вторичной мутации. Симптомы первой мутации излечимы, но если произойдет мутация второго поколения, случится что-то по-настоящему ужасное.

Также она призвала китайцев не выходить из дома во время празднования Нового года, не устраивать вечеринки, не питаться вне дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 26 января в аэропорту "Борисполь" начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!