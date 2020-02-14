"Мы к этому не готовы": эвакуированных из-за коронавируса украинцев хотят поместить в детский лагерь

Украинцев, которых собираются эвакуировать из Уханя, разместят на две недели на карантин в санатории "Пролисок" в Киевской области. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.

Как OBOZREVATEL рассказал сооснователь санатория, в самом учреждении выступили против такой инициативы. В "Пролиске" заявили, что к такому испытанию не готовы.

"Наш санаторий является детским учреждением, и не приспособлен для подобных мероприятий. Это все очень серьезно. Вы понимаете, что наша страна даже не готова к такому испытанию. У нас всего 30 тестов, а с Уханя приезжает 80 человек. И карантин должен быть от 14 до 21 дня. А если кто-то заболел, то умножайте на два. Если один заболел, дальше пойдет по принципу домино. Нужно делать специальные резервации как делают в Америке, как сделали в Китае, где за две недели построили новую клинику с оборудованием", – рассказал он.

По словам собеседника, руководство санатория направило в Обуховскую раду письмо с протестом.

Отметим, что 14 февраля в Обухове созывают внеочередную сессию по этому поводу. Как рассказали в районном совете, депутаты якобы не против того, чтобы людей из Китая поселили в их районе, однако считают, что частный санаторий не приспособлен для этого.

И если действительно среди украинцев окажутся те, кто заразился смертельным вирусом, то последствия могут быть непредсказуемыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество погибших в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки составило 254 человека. Всего вирус убил 1483 человека по состоянию на утро 14 февраля.

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