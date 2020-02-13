Мужчины более уязвимы: выяснился неожиданный нюанс о коронавирусе

Мужчины могут былть более уязвимы к заражении смертельным коронавирусом.

К такому выводу пришла Национальная комиссия здравоохранения Китая, пишут "Известия". В частности, она проанализировала половозрастной состав первых умерших в больницах Китая и выяснила, что две трети умерших от коронавируса — мужчины.

Мужчины более уязвимы к коронавирусу "Лига"

В то же время, эксперты предупредили, что эти данные следует интерпретировать с осторожностью, поскольку они включают только больных с выраженными клиническими проявлениями.

Ранее было установлено, наиболее уязвимыми для коронавирусной инфекции являются люди старше 60 лет. Особенно с сопутствующими патологиями: поражением легких и тяжелыми хроническими заболеваниями. Также в группу риска входят лица с различными формами иммунодефицита: ВИЧ-инфицированные, онкологические больные и пациенты после трансплантации органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса,за прошедшие сутки, 12 февраля, количество зараженных резко увеличилось на 15 тысяч. Таким образом, на данный момент зафиксировано 60 333 случая.

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