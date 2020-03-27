Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных: врач дал ответ

Домашние животные – собаки и кошки – не болеют коронавирусом COVID-19, поэтому не могут быть источником этой инфекции для хозяев.

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Об этом сообщил в комментарии "Сегодня" врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика Юрий Сухов.

"Но, как всегда, есть "но": вирус COVID-19 может попасть на кожу животных при прогулках, а затем контактным путем попасть на слизистые оболочки хозяина и вызвать у него коронавирусную инфекцию", – отметил он.

По словам Сухова, для обеспечения защиты от коронавируса достаточно не допускать самостоятельных прогулок кошек и собак и тщательно обрабатывать лапы после прогулки, использовать моющие средства и проточную теплую воду.

В свою очередь, основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук заявил, что у животных есть ряд собственных заболеваний, в том числе и свои коронавирусы, которые передаются от животного к животному. Но люди ими заразиться не могут.

Недавно появились билборды от Министерства здравоохранения Украины, на которых рекомендовано избегать контактов с животными, чтобы не заразиться коронавирусом. Позже Минздрав опроверг свою информацию и сообщил, что в мире нет подтвержденных данных, что человек может заразиться COVID-19 от домашних животных.

Билборд от Минздрава в Черновцах "Сегодня"

Плакат с опровержением Пресс-служба Минздрава

Как писал OBOZREVATEL, исследователи Французского медико-санитарного агентства Anses окончательно исключили возможность того, что питомцы и домашний скот могут быть переносчиками коронавируса.

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