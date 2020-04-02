Могут изолировать в кабинете: в Украине появился алгоритм приема пациентов с коронавирусом

Национальная служба здоровья Украины совместно с организацией ArcUA разработали короткие алгоритмы действий для медиков в случае приема пациента с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Как сообщила в Facebook бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, инструкции включают следующую информацию:

Что такое COVID-19 и какие основные симптомы. Алгоритм действий, когда пациент звонит в семейную амбулаторию или поликлинику. Алгоритм действий, когда пациент приходит на прием, и если имеет симптомы острой респираторной инфекции. Рекомендации по организации работы амбулатории и поликлиники на время пандемии. Инструкция по использованию средств индивидуальной защиты медицинских работников.

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"Первый контакт в случае появления симптомов – это ваш семейный врач. Поэтому очень важно, чтобы семейные врачи имели алгоритм действий в каждой ситуации, когда пациент звонит или приходит на прием в поликлинику или семейную амбулаторию", – отметила Супрун.

В частности, в рекомендациях говорится, что если у пациента температура выше 38 градусов, его сразу следует изолировать в кабинете и предложить надеть маску, если он еще не в ней.

После этого нужно взять у пациента материал для теста на коронавирус, провести расследование его последних контактов.

Также необходимо провести больного к машине скорой помощи, но по определенному пути, а не через всю больницу.

ArcUA

ArcUA

ArcUA

ArcUA

ArcUA

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 апреля в Украине были официально подтверждены 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 20 летальных, 13 человек выздоровели.

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