"Мне стыдно!" Аваков осудил призывы не эвакуировать украинцев из Китая

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что осуждает призывы не впускать эвакуированных из Китая украинцев на родину.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Аваков сообщил, что такие призывы в течение последних дней ходят в социальных сетях и новостях.

"Они призывают: Не допустим коронавирус в Украине! Нет – заявляет сессия поселкового совета ... Мы не допустим этих людей к нам, потому что они несут с собой вирус. Или собирают сессию областного совета – "Мы не пустим этих людей к нам!". В этот момент мне стыдно и я хочу этих людей спросить – а вы кого собираетесь не упустить в Украину? Людей, попавших в беду, в эпицентр одного из крупнейших катастроф, которая произошла? Украинцев, которые попросили у своей страны поддержки? Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя, его родителей, трех 19-летних девушек из Харькова и Львова, мальчика из Черновцов? Кого?", – сказал Аваков.

Арсен Аваков

Он отметил, что Украина только тогда Украина, только тогда государство, когда думает о своих гражданах.

"Мы не богаты, у нас нет миллионов, у нас нет широкофюзеляжных самолетов, которые летают по всему миру, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны этих людей забрать и спасти", – отметил Аваков.

Отметим, 20 февраля, Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающего распространения эпидемия смертельного коронавируса. Кроме украинцев, по запросу международных партнеров, этим рейсом из КНР также заберут некоторых иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которых в ближайшее время эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, перед вылетом будут проверять на ряд симптомов.

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