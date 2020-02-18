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/ Пульмонология

"Мне стыдно!" Аваков осудил призывы не эвакуировать украинцев из Китая

1.1т
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что осуждает призывы не впускать эвакуированных из Китая украинцев на родину.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Аваков сообщил, что такие призывы в течение последних дней ходят в социальных сетях и новостях.

"Они призывают: Не допустим коронавирус в Украине! Нет – заявляет сессия поселкового совета ... Мы не допустим этих людей к нам, потому что они несут с собой вирус. Или собирают сессию областного совета – "Мы не пустим этих людей к нам!". В этот момент мне стыдно и я хочу этих людей спросить – а вы кого собираетесь не упустить в Украину? Людей, попавших в беду, в эпицентр одного из крупнейших катастроф, которая произошла? Украинцев, которые попросили у своей страны поддержки? Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя, его родителей, трех 19-летних девушек из Харькова и Львова, мальчика из Черновцов? Кого?", – сказал Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Он отметил, что Украина только тогда Украина, только тогда государство, когда думает о своих гражданах.

"Мы не богаты, у нас нет миллионов, у нас нет широкофюзеляжных самолетов, которые летают по всему миру, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны этих людей забрать и спасти", – отметил Аваков.

Отметим, 20 февраля, Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающего распространения эпидемия смертельного коронавируса. Кроме украинцев, по запросу международных партнеров, этим рейсом из КНР также заберут некоторых иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которых в ближайшее время эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, перед вылетом будут проверять на ряд симптомов.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
раз тобі соромно, то пошли за ними самолет МЧС во главе с собой ( можешь шкиряка с собой прихватить) и посели на базе МВД
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фил филька
фил филька
Гоша Злой, вот поэтому у вас и раздрай в стране
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