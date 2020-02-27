Минздрав подтвердил информацию о пяти украинцах с коронавирусом

Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, заболевших коронавирусом. Четверо из них заразились на лайнере Diamond Princess, еще одна девушка – в Италии.

Вечером 27 февраля в эфире ток-шоу "Право на владу" об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"У пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии – они путешествовали на круизном лайнере – были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", – сказал Ляшко.

При этом он призвал украинцев не паниковать, рассказав, что власть внимательно следит за ситуацией. Ляшко подчеркнул, что в Украине коронавирусной инфекции не зафиксировали.

По его словам, 80% всех случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано лишь в одной китайской провинции Хубэй. Остальные случаи были связаны с путешествиями в Поднебесную.

Виктор Ляшко скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 27 февраля в сети распространили информацию о том, что коронавирус проник в Украину. Минздрав официально опроверг эти слухи, призвав не вестись не фейки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!