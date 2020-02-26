Минздрав озвучил результаты тестов на коронавирус эвакуированных в Новые Санжары

В поселке Новые Санжары среди эвакуированных из Китая людей зараженных на коронавирус COVID-19 не обнаружили.

Об этом на брифинге по итогам заседания Кабинета министров в среду, 26 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Чиновник пояснил, что Минздрав получил результаты тестов 48 человек. Зараженных не нашлось.

"Мы имеем первые результаты исследований, образцы которых были взяты у людей на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные", – пояснил он.

Обсервация в Новых Санжарах

Также Ляшко прокомментировал инцидент, когда на Закарпатье сняли пассажиров рейсового автобуса из-за подозрения на коронавирус. Обследование в Ужгородской инфекционной больнице показало, что угрозы заражения нет.

Добавим, что сегодня, 26 февраля, Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.

"Наша главная задача - не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса. Или же в случае, если он будет тут зафиксирован, максимально его локализовать. Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновению на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сообщили, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая.

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