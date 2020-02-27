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/ Пульмонология

Минздрав опроверг OBOZREVATEL слухи о коронавирусе в Украине

5.6т
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Информация о первом случае заражения коронавирусом в Украине не соответствует действительности.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Министерстве здравоохранения в четверг, 27 февраля.

Накануне некоторые ресурсы распространили новость о том, что инфекция попала в Украину от двух граждан, которые вернулись из Италии.

При этом от официальных источников была лишь информация о пациентах, которые после возвращения из Европы попали в больницу с пневмонией и только теоретически могли контактировать с зараженными коронавирусом.

Минздрав заявил, что коронавируса в Украине нет

Минздрав заявил, что коронавируса в Украине нет

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, после вспышки в Италии коронавирус быстро распространился по другим странам, в том числе СМИ заявили о первом случае заболевания в соседней для Украины Польше. Однако официально Варшава это не подтвердила.

Также недавно в СНБО рассказали, кто из украинцев в группе риска. Оказалось, что в первую очередь болезни подвержены люди старшего возраста.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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