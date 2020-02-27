Украинцам стоит больше опасаться гриппа, а не коронавируса, который из Китая добрался к европейским странам.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Для Украины сегодня грипп на первом месте. В этом сезоне у нас скончались 43 человека от гриппа. От гриппа мы должны защищаться такими же методами, как и от коронавирусной инфекции", – сказал он.

"Люди должны делать прививки, это эффективная защита от гриппа", – добавил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, 27 февраля в сети распространили информацию о том, что коронавирус проник в Украину. Минздрав официально опроверг эти слухи, призвав не вестись не фейки.

Однако Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, заболевших в других странах.

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